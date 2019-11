Folla impressionante per sostenere Gabigol e compagni prima della finale di Copa Libertadores a Lima, match in programma sabato contro il River Plate. Come riporta Globo Esporte, 10mila persone si sono riunite in strada e hanno scortato il bus della squadra verso l'aeroporto Galeão. Pullman giunto a destinazione, ma la confusione ha costretto l'intervento della polizia per contenere i tantissimi presenti in festa. Davvero una marea rossonera per ritrovare un trofeo che manca da 38 anni