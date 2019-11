L’entrata in società di Ibrahimovic nell’Hammarby non è stata presa bene dai tifosi del Malmö, che hanno dato fuoco alla statua dedicata allo svedese inaugurata in città il mese scorso

L'acquisizione del 50% delle quote dell'Hammarby, da parte di Zlatan Ibrahimovic, è stato ritenuto un alto tradimento dai tifosi del Malmö, che non l'hanno presa per niente bene. Arrivando fino al punto da bruciare la statua in città dedicata al calciatore svedese, inaugurata soltanto il mese scorso. Eppure Ibra non si aspettava una reazione del genere. Consapevole di esser entrato tra i proprietari di un club rivale, il giocatore aveva detto: "Questo non ha nulla a che fare col Malmö. Quando si va in quel club si parla dello Zlatan calciatore e penso che i tifosi rispettino questo. Ho un buon rapporto con il Malmö ma questo non ha nulla a che fare con me in quanto calciatore. Penso che la gente a Malmö sia felice per me".

Il punto di vista della gente

Tuttavia, questa visione è stata smentita da un portavoce di un gruppo di tifosi, che ha parlato ad una testata locale: "Tra le reazioni che ho visto finora, non ho trovato nessuno che pensi che pensi che sia una cosa buona. Tutti sono estremamente critici. Alcuni sono delusi, altri arrabbiati e altri ancora credono che abbia fatto una cosa idiota. Ha probabilmente perso il polso su ciò che significhi questo per Malmö. Ha sbagliato a ritenere che la città sarebbe stata contenta. Non c'è nessuno a Malmö che indossi la sua maglia dei Los Angeles Galaxy. Quella statua non ha più molto significato, considerando dov'è e cosa ha fatto ora. Ha attivamente voluto che un altro club diventasse migliore di quello che l'ha reso ciò che è ora".