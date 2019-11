L'omaggio di Paolo Cannavaro

Sempre via social è arrivato immediatamente anche il saluto di Paolo Cannavaro, compagno di Lavezzi ai tempi del Napoli (2007-2012): "È arrivato anche per te il momento di appendere gli scarpini al chiodo", ha scritto su Instagram. "Questa maglia, la tua ultima maglia, la terrò custodita tra i miei ricordi più cari. Mi mancherà non sperare di poterti incontrare su qualche campo da calcio in giro per il mondo, perché in quei pochi minuti che scambiavamo qualche chiacchiera a fine gara, era un modo per fare un piacevole tuffo nel passato e sorridere insieme. Oggi quando ti ho abbracciato e chiesto: come ti senti, Pocho? Nella tua risposta e nei tuoi occhi ho avuto conferma di quanto tu amassi questo gioco!!! Oggi il destino ha voluto che nella tua ultima gara, in un paese molto lontano e lontano dai tuoi affetti, almeno io fossi lì con te... te quiero Pocho".