I commenti di Bonucci, Giaccherini e Nocerino

Sotto la foto si sono scatenati i commenti di chi ha nostalgia delle giocate dei tre in Serie A. Oltre alle tante considerazioni di gente comune, si distinguono alcuni "commenti illustri". Nocerino non esita a scrivere: "Qualità ne abbiamo lì ??". Bonucci scherza invece su uno dei punti di forza che hanno in comune: "Tirate due punizioni in mezzo ai tavoli". Arriva anche Giaccherini a sparare una sentenza piena di ironia: "C'è poca qualità". Totti continua a incantare con le sue giocate nei tornei di calciotto della Capitale, Giovinco è a 3 reti e 7 presenze con la maglia dell'Al-Hilal. Anche Pirlo scende spesso in campo per partite a scopo benefico. Tutti e tre continuano a fare quello che sanno fare meglio: inventare grandi giocate.