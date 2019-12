Dramma Cruzeiro: retrocede e scoppia il caos. FOTO

La squadra di Belo Horizonte ha perso in casa 2-0 contro il Palmeiras nell’ultima giornata del Brasileirao ed è retrocessa in Serie B: è la prima volta in 98 anni di storia. Nei minuti finali caos al Mineirao, con i tifosi del Cruzeiro che hanno tentato di invadere il campo e lanciato seggiolini all’interno del terreno di gioco, provocando la sospensione del match. Infine anche il lancio di bombe carta: scontri sia all’interno che all’esterno dello stadio, ci sono stati dei feriti. Alcuni tifosi sono stati fermati dalla polizia