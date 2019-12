Flamengo Al Hilal 3-1: Bruno Henrique trascina i brasiliani in finale

Un gol e a un'autorete procurata per il talento brasiliano, così il Fla completa la rimonta contro la squadra di Giovinco. A segno anche De Arrascaeta e Al Dawsari. Ora per Gabigol e compagni ci sarà la vincente tra Liverpool e Monterrey

È il Flamengo di Gabigol, la prima finalista del mondiale per club 2019. Al Khalifa International Stadium di Doha, i sauditi dell'Al Hilal si inchinano per 3-1 dopo aver accarezzato l'impresa nel primo tempo. La squadra di Jorge Jesus è uscita però alla distanza: protagonista della serata, Bruno Henrique.



La partita

Giovinco e compagni sorprendono subito i campioni del Brasile: Gomis spreca da due passi in avvio, poi il vantaggio arriva al 15' grazie a una bella combinazione sulla destra chiusa da Al Dawsari. Flamengo poco brillante, meglio nella ripresa: De Arrascaeta capitalizza subito una ripartenza perfetta, l'Al Hilal perde terreno ma tiene. Fino al 78', quando Bruno Henrique buca la difesa saudita insaccando di testa il traversone di Rafinha. È il magic moment del numero 27, che cinque minuti più tardi spinge sull'acceleratore, crossa dal fondo e trova la deviazione di Albulayhi nella propria porta. Uno-due micidiale, l'Al Hilal non si rialza più, perde la testa con Carrillo (rosso diretto per fallaccio su De Arrascaeta) e il Flamengo vola così in finale del mondiale.