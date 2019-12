Daniele De Rossi il suo futuro immediato non lo ha ancora deciso ma una cosa è certa, non lo farà decidere agli altri. L'ex giocatore della Roma ha un contratto in scadenza a fine giugno con il Boca Juniors, sottoscritto però con un presidente e un direttore sportivo, il suo ex compagno Burdisso, che dopo le elezioni non sono più in carica. Le votazioni del 9 dicembre hanno infatti portato al vertice della squadra di Buenos Aires Jorge Ameal spinto nei voti da quello che è diventato il nuovo vicepresidente Juan Roman Riquelme. Di sicuro per ora c'è che De Rossi rimarrà a Roma fino al 3 gennaio, un periodo nel quale si allenerà seguendo quotidianamente un programma personalizzato. Poi farà il suo ritorno a Buenos Aires e misurerà il grado di empatia con la nuova dirigenza. De Rossi parlerà con Riquelme e soltanto dopo quel momento prenderà una decisione.

"Rivedremo il contratto con De Rossi, non sappiamo se rimarrà"

"Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimarrà o se continuerà a giocare. Bisogna valutare tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire al Boca Juniors, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto", sono state le parole del nuovo presidente degli Xeneizes rilasciate ai media argentini. Sono diverse infatti le variabili da considerare nel provare a definire il futuro di De Rossi a Buenos Aires, a cominciare dalla voglia della nuova direzione sportiva di coinvolgerlo nel progetto tecnico con un nuovo allenatore e dalle condizioni fisiche dell'italiano. Per l'ex giocatore della Roma sono state sei le presenze in stagione e un gol segnato proprio al debutto in Argentina. E una cosa è certa: De Rossi non rimarrà al Boca Juniors qualora non dovesse avvertire la stessa fiducia dimostratagli dall'ex direttore sportivo Burdisso. Lui che è arrivato al Boca per un finale di carriera ricco di una forte componente sentimentale, la città lo ha conquistato, sta bene ma deciderà di rimanere solo se continueranno a farlo sentire importante.