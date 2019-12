Dopo il video di Natale vestito da Santa Claus, Evra s'inventa una gag di "addio" al 2019. Non cambia la location (l'ex Juve e Manchester United si trova sempre al mare) ma il copione: il transalpino augura a tutti un buon 2020 con una mini moto d'acqua. "Mamma, nuoto come un delfino!", il commento divertito dell'ex terzino, che proprio nell'anno che sta per concludersi si è ritirato definitivamente dal calcio giocato per dedicarsi a tempo piano al suo nuovo ruolo di influencer sui social