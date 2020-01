L'ex calciatore della Juventus torna in panchina dopo le avventure in Messico e Argentina: è ufficialmente il nuovo allenatore degli sloveni del Tabor Sezana. Per lui contratto fino a giugno 2021

Una nuova avventura in panchina per Mauro German Camoranesi. A distanza di tre anni dall’ultima volta, l’ex calciatore della Juventus è infatti ufficialmente diventato il nuovo allenatore del Tabor Sezana, squadra che milita nella prima divisione del campionato sloveno. "Mauro German Camoranesi è il nuovo allenatore della squadra. L'italo-argentino 43enne ha firmato il contratto fino al giugno 2021. L'attuale allenatore, Almir Sulejmanovic, lo affiancherà come primo assistente. Benvenuto Mauro!", si legge nell’annuncio ufficiale pubblicato su Twitter dal club sloveno attualmente terzultimo in Prva Liga.

La carriera da allenatore

Dopo il ritiro dal calcio giocato avvenuta nel luglio del 2014, Mauro Camoranesi – Campione del Mondo con l’Italia di Lippi nel 2006 e ultimamente opinionista televisivo – ha iniziato la carriera da allenatore alla guida dei messicani del Coras de Tepic, poi per tre mesi ha allenato i Tigre in Argentina e poi ancora i messicani del Cafetaleros quest’ultima, avventura terminata nel gennaio del 2017. Adesso a distanza di tre anni un nuova sfida alla guida degli sloveni del Tabor Sezana.