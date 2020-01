L’esultanza è sempre quella. Braccia alzate e poi la mano destra che inizia a roteare intorno all’orecchio. Se poi ci mettiamo che il Paese è lo stesso del Mondiale 2006 vinto dagli Azzurri di Marcello Lippi, allora la nostalgia si fa sentire. Luca Toni è tornato in Germania, dove 14 anni fa si è laureato campione del mondo con l’Italia. Questa volta, però, ha cambiato sport. "Da campione del mondo a campione di freccette è un attimo", ha scritto l’ex attaccante di Fiorentina e Bayern Monaco su Instagram. Eh sì, perché Toni ha deciso di mettersi in gioco con le freccette: concentrazione maniacale, come se stesse per calciare un rigore, bersaglio centrato e via con la solita esultanza. Toni ha partecipato al Celebrity Darts World Cup di Bonn, un torneo di esibizione, in coppia con Fallon Sherrock, giocatrice professionista britannica. Nel video postato da Toni nelle sue story su Instagram si vede Sherrock insegnargli la giusta tecnica per andare a segno. Toni esegue ed esulta come ai bei tempi con "We are the Champions" dei Queen come sottofondo musicale. "Mi aveva detto che era stato un buon finalizzatore…", ha commentato su Twitter Sherrock.