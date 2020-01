La testata di Zidane a Materazzi è uno dei momenti più iconici nella storia del calcio moderno. Quel gesto istintivo costò al fantasista l’espulsione durante la finale Italia-Francia del Mondiale 2006, giocata il 9 luglio all’Olympiastadion di Berlino. Non solo. Quel cartellino rosso rappresenta l’ultimo atto da calciatore per una leggenda come Zizou, che aveva già deciso di ritirarsi dopo quella finale, a prescindere dal risultato. Questo alimentò ulteriormente il peso di quel gesto, che fu condito da una serie attacchi a distanza tra Materazzi e il numero 10 della Nazionale francese. Quelle polemiche sono state smorzate nel corso del tempo e oggi i due protagonisti di quell’episodio riescono anche a riderci su, come si vede dal video pubblicato su Twitter da Turki Al-Sheikh, presidente dell’Almeria, squadra che milita in Segunda Division spagnola.