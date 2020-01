Agguato a Darko Kovacevic, spari davanti a casa

Istanti di terrore per il 46enne serbo, ex attaccante di Juve e Lazio tra il 1999 e il 2002. Come riportano i media greci, Kovacevic è stato vittima di un'aggressione di fronte alla sua abitazione a Glifada: preso di mira dagli spari di un assalitore ancora ignoto, Darko è in buone condizioni e si sarebbe salvato lanciandosi a terra

Follia in Grecia, gravissimo episodio che ha coinvolto Darko Kovacevic. L’ex attaccante serbo di Juventus e Lazio, protagonista in Serie A tra il 1999 e il 2002, è stato vittima di un agguato di fronte alla sua abitazione a Glifada. Oggi 46enne dirigente, già direttore sportivo della Nazionale serba, Kovacevic sarebbe stato avvicinato da un malvivente come riportano i media greci. Secondo Ta Nea, quotidiano di Atene, l’ex calciatore è stato preso di mira dagli spari di un uomo a bordo di un’auto intorno alle ore 21 italiane mentre rientrava a casa. Ignota l’identità dell’assalitore così come il movente, certo è che Kovacevic si sarebbe salvato gettandosi a terra ed evitando un secondo assalto dell’uomo sceso dall’auto. Vettura in fuga che è successivamente stata data alle fiamme. Kovacevic sarebbe ferito ad una gamba, ma non in pericolo di vita: secondo l’agenzia di stampa Ana, la ferita potrebbe essere stata provocata solo dalla caduta a terra dopo gli spari.