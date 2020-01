Manuel Pasqual dice basta al calcio giocato. Dopo 20 anni di carriera, il terzino di San Donà di Piave (in provincia Venezia) ha comunicato su Instagram la sua decisione di smettere. "Eccoci ...è arrivato il momento che ogni sportivo non vorrebbe arrivasse mai! Avrei voluto spostarlo almeno di un anno ma le circostanze non lo hanno permesso e quindi sono costretto a svegliarmi da un Sogno durato 30 anni. GRAZIE GRAZIE GRAZIE": così Pasqual inizia il suo post di ringraziamenti alle società che ha rappresentato in carriera, ad allenatori e compagni che ha incontrato sul suo percorso, ma anche a familiari e amici.

E in chiusura, non manca dal dare qualche indicazione per il futuro: "Ora sono un po’ più grande ,volto pagina ...inizia una nuova storia....una nuova sfida...una nuova avventura".