Sossio Aruta non si ferma: nuova sfida a 50 anni

Sossio Aruta non ne vuole sapere di smettere. Anzi, a quasi 50 anni (è nato il 19 dicembre del 1970) inizia una nuova avventura. Il centravanti, diventato celebre grazie al reality show "Campioni", dove si era guadagnato il soprannome di 'Re Leone' per i capelli lunghi che portava all'epoca, ha firmato un contratto con il Mesagne calcio, club di Eccellenza pugliese, in cui aveva già giocato nella sua lunga carriera da bomber. "I tifosi gialloblù lo ricordano per il suo attaccamento alla maglia, avendo disputato con il Mesagne diversi campionati, partendo dalla Prima Categoria, sino all'Eccellenza".

Dai gol con Graziani a "Uomini e Donne"

Oltre all'esperienza nel Cervia di Ciccio Graziani, il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscerlo diversi anni dopo come protagonista del programma "Uomini e Donne". Una vita parallela, che non ha mai intralciato il suo vero sogno: quello di calcare i campi di calcio, che continua a perseguire, prendendosi quasi gioco della carta d'identità.

L'Eccellenza pugliese (dove ritroverà l'ex Cagliari e Udinese Andrea Lazzari, ora nel Vigor Senigallia) è il campionato da cui ha scelto di ripartire, per un'altra avventura. Sarà l'ultima? Tempo fa aveva dichiarato di voler smettere solo una volta toccata quota 400 gol in carriera. Quelli non ha mai smesso di farli, tra Serie B e campionati dilettantistici, passando per preliminari di Champions ed Europa League.

Il 'Re Leone' ha ancora fame: chissà quando deciderà di appendere gli scarpini al chiodo.