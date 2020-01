"Inspired by KM", Kylian Mbappé lancia la sua associazione per bambini

L'attaccante del PSG ha lanciato la sua associazione "Inspired by KM": novantotto bambini, come l'anno di nascita di Mbappé, inizieranno un programma fatto di gite, sport e studio. Un percorso condiviso con la famiglia e integrato con la scuola

Kylian Mbappé ha solo 21 anni, ma ha già segnato 121 gol in carriera tra Monaco, PSG e nazionale francese e ha già vissuto un campionato del mondo da autentico protagonista a Russia 2018. Normale che l’attaccante classe 1998 sia già un esempio per tanti giovanissimi. E allora ecco che Mbappé ha lanciato un’associazione a suo nome per aiutare 98 bambini nati tra il 2003 e il 2010 a realizzare i loro sogni. Novantotto come l’anno di nascita del fuoriclasse di Bondy. L’associazione si chiama "Inspired by KM", cioè "ispirato a Kylian Mbappé", che è il presidente. Tra i fondatori c’è anche papà Wilfried.