Pochi giorni fa in Giappone Kazu Miura ha firmato l’ennesimo contratto della sua carriera da calciatore professionista a ben 52 anni. Ma qualcuno sta facendo ancora meglio e l’età sembra proprio non contare nulla. La federazione egiziana ha spiegato dai suoi profili social che il 6 October Club, squadra di terza divisione, ha ufficializzato l’acquisto di Ezz El-Din Bahader. Piccolo particolare: il “ragazzo” ha 75 anni. Classe 1945, il neo acquisto del club a pochi km dal Cairo ha raccontato in più di un'intervista di essere pronto alla sfida, sfoggiando una forma invidiabile per i suoi anni.

Record su record

"Il calciatore si sta preparando a entrare nel Guinness dei record, mentre comincia a prendere parte alle attività del club". Il messaggio della federazione è chiaro. Se Ezz dovesse esordire con la sua nuova squadra batterebbe il primato appartenente al portiere israeliano Isaak Hayik, che l'anno scorso ha giocato una partita di quarta divisione con la maglia dell’Ironi or Yehuda a 73 anni. L'allenatore del club Ahmed Abdel Ghani e la stella Haras El Hedou hanno descritto la firma di Bahader come un gesto di totale devozione e patriottismo, anche se non sono ancora stati forniti i dettagli del suo contratto. Entrerà nel Guinnes dei primati? Lo scopriremo presto.