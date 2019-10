Ali Adnan, che ora gioca in MLS, è tornato nella sua Baghdad e si è unito alla protesta in atto nel paese contro il governo iracheno. Il difensore classe 1993 su Instagram: "La vittoria è vicina, salvate il nostro popolo"

Calcio e attivismo politico a volte possono incontrarsi. Molti giocatori, nel corso degli anni, hanno portato alla luce questioni politiche loro a cuore sfruttando un'esposizione mediatica che, come è normale che sia, è fuori dal comune. L’ultimo caso di interazione tra calcio e politica riguarda Ali Adnan, il terzino iracheno che ora gioca in MLS al Vancouver Whitecaps.

La situazione in Iraq

In queste ore l’ex difensore di Atalanta e Udinese è a Baghdad, la capitale del suo paese, per un motivo ben preciso. È sceso in piazza per manifestare insieme a molti suoi connazionali contro il governo presieduto dal primo ministro Adel Abdul Mahdi, colpevole, secondo i protestanti, di aver favorito il dilagare della corruzione e di aver aumentato i prezzi dei beni primari senza garantire adeguati servizi pubblici. In queste proteste, iniziate da diverse settimane, ci sono già molti feriti e diverse vittime. Gli scontri per le strade tra filo governativi e anti governativi sono all'ordine del giorno.

Attivismo social

Adnan ha documentato il suo attivismo con alcuni post su Instagram, dove si vede in posa con la bandiera irachena stretta tra le mani. La descrizione alla foto recita: "La vittoria è vicina, Insciallah. Salvate il popolo iracheno”. In un altra foto Adnan posa per un selfie con un poliziotto sempre con la bandiera irachena stretta tra le le mani.