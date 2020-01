Holly & Benji stanno per tornare. Non nella classica versione cartoon che ha appassionato tantissimi ragazzi, ma in un'altra veste: quella del videogame. La Bandai Namco, casa di produzione di anime giapponesi, ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo videogioco dedicato alla saga calcistica più famosa al mondo. Sui social è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" (nome originale del manga ideato da Yoichi Takahashi) che sarà disponibile per tutte le console, compresa la Playstation e fatta eccezione per la XBox One. L'unico precedente di un videogame di Captain Tsubasa risale al 2006. Un'attesa durata oltre un decennio, ma questa versione conterrà una grafica in stile anime e dunque più legata al manga originale. Sarà possibile, inoltre, sperimentare i tiri più famosi visti negli anni, come l'Eagle Shot di Holly e il Tiger Shot di Mark Lenders. "Ottenere la licenza per il mercato occidentale è un sogno che diventa realtà - ha dichiarato Hervé Hoerdt, vicepresidente senior Marketing, Digital & Content della società di produzione -. 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions' non è stato creato solo per i fan della saga. Conquisterà, infatti, gli appassionati di calcio in tutto il mondo". Quando uscirà? Non esiste ancora una data ufficiale, ma il videogame - assicurano - sarà rilasciato entro il 2020.