La tensione per un derby? Spiegatelo a Marcelo Diaz cosa voglia dire. L'attaccante del Racing Avellaneda sicuramente non sente alcun tipo di pressione e ha avuto modo di dimostrarlo durante la stracittadina tra la sua squadra e l'Independiente. Sia per il gol segnato all'86' che ha fissato il risultato della sfida sull'1-0 finale, che per un gesto alquanto insolito che nelle ultime ore ha fatto il giro del web. Il cileno classe '86 infatti si è fatto portare una banana in campo e ha cominciato a mangiarla, nonostante la partita stesse continuando e ci fosse da battere un calcio di punizione, del quale Diaz si è incaricato senza porsi alcun tipo di problema. Grazie alla rete decisiva di Diaz, il Racing Avellaneda si è portato al quinto posto della classifica a quota 31 punti, staccando i rivali dell'Independiente di sei lunghezze.