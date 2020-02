L'ex capitano della Roma svela la sua nuova avventura tramite il proprio profilo Twitter: "Fondate due società di consulenza e assistenza per club e calciatori: la CT10 e IT Scouting". Tra i suoi collaboratori anche Candela

Dopo i 25 anni da calciatore con la maglia della Roma e la breve parentesi da dirigente, comincia ufficialmente la terza vita calcistica di Francesco Totti. La notizia era nell'aria, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale dell'ex capitano giallorosso, che tramite il proprio profilo Twitter ha dato il via alla sua nuova avventura come agente di calciatori: "Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting".

Candela sarà uno dei collaboratori

Le nuove società fondate da Totti, che nelle ultime settimane ha continuato a deliziare i propri tifosi durante le partite di calcio a 8, avranno sede in zona Eur, a Roma. Un'esperienza che coinvolgerà anche Carlo Cancellieri, l'avvocato Giovanni De Montis, il commercialista Adolfo Leonardi e lo scouting Matteo Fittavolini. Tanti i messaggi di complimenti da parte di ex compagni, alcuni dei quali potrebbero accompagnarlo in questa nuova veste: tra questi Vincent Candela, che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un nuovo collaboratore di Totti.