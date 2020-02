A inizio febbraio, l'allenatore del Psg Tuchel non aveva preso bene la partecipazione di quasi tutta la squadra alla festa di Neymar. Giovedì sera in un locale parigino il party organizzato per Mauro Icardi (nato il 19 febbraio), Cavani e Di Maria (nati il 14). Tutto documentato sui social network dai calciatori o dalle proprie compagne

Balli scatenati, birra, musica latina. A poche ore dalla sconfitta di Champions contro il Borussia Dortmund, giovedì sera diversi giocatori del Psg si sono ritrovati in un locale del XVI° arrondissement di Parigi per festeggiare il compleanno di Mauro Icardi (nato il 19 febbraio), di Edinson Cavani e Angel Di Maria (nati il giorno di San Valentino). E a differenza della festa di Neymar di inizio mese, quando poco o nulla era trapelato dall’interno del locale, le compagne dei giocatori e molti invitati hanno documentato quasi tutto ciò che è accaduto. Tra gli invitati ai festeggiamenti fino a notte fonda anche Mbappé, Neymar, Keylor Navas; Marquinhos, Herrera, Paredes. Scatenati soprattutto l’attaccante brasiliano e Navas che si sono esibiti, con Paredes e Cavani a torso nudo da ballerini o dj.

Come la prenderà Tuchel?

E se, a giudicare dai commenti sui social, diversi tifosi del Paris non sembrano aver preso bene l'organizzazione di una festa a poche ore da una sconfitta, viene spontaneo chiedersi come la prenderà Tuchel. A inizio mese, l'allenatore aveva commentato così in conferenza la decisione di Neymar di festeggiare il suo 28° compleanno con tanti compagni di squadra a pochi giorni da una partita di Ligue 1: "Cosa posso fare? Dovessi lasciare a casa tutti quelli che erano alla festa, non avrei più una squadra. Prendono dei rischi, è così".