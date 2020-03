Ronaldinho è stato fermato dalle autorità in Paraguay per presunto utilizzo di documenti falsi. A riportare la notizia sono i canali ufficiali del Fisco del Paese sudamericano. Il nome dell'ex giocatore di Barcellona e Milan è incluso in un'inchiesta su documenti e passaporti falsi curata dagli agenti paraguaiani. Nella serata di mercoledì gli investigatori, in collaborazione con la polizia nazionale, hanno perquisito la suite presidenziale dello Yacht Resort Hotel nella città di Lambaré (15 chilometri a sud di Asuncion), dove Ronaldinho e suo fratello Roberto De Assis Moreira erano arrivati da qualche ora per presentare un programma di assistenza sanitaria per bambini accessibile gratuitamente: a entrambi è stato contestato l'utilizzo di documenti di nazionalità paraguaiana contraffatti.

L'ex fuoriclasse del Brasile si era visto ritirare il passaporto nel 2018 per il mancato pagamento di un'ammenda riguardante un caso giudiziario del 2015, anno in cui Dinho era stato accusato di reati ambientali provocati nel lago Guaíba, dopo aver costruito una piattaforma di pesca senza i permessi. Per Ronaldinho e il fratello era scattato il divieto di viaggi all'estero per 10 mesi, ma i due erano tornati in possesso dei loro passaporti nello scorso settembre pagando una multa pari a un milione di dollari. "Ronaldinho e suo fratello hanno dichiarato di essere venuti in Paraguay su invito di Nelson Belotti, proprietario del casinò Il Palazzo - spiega la nota emessa dal Fisco - e che a loro volta sono stati contattati dal rappresentante della fondazione Fraternità Angelica per contare sulla loro partecipazione in alcuni eventi benefici". Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati due passaporti, le carte di identità di Ronaldinho e suo fratello e gli smartphone in possesso dei due. Secondo le informazioni date dal Ministero degli Interni paraguaiano, Ronaldinho e il fratello sono sotto sorveglianza degli agenti nel resort in cui alloggiano. Maggiori dettagli saranno forniti dalle autorità in conferenza stampa.