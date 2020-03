Gremio-Internacional, maxi rissa al derby di Porto Alegre: 8 espulsi. Video

Tensione alle stelle nel derby di Porto Alegre. Nel finale di gara un contrasto provoca una rissa che coinvolge tutti i giocatori: l'arbitro Rapollini estrae otto volte il cartellino rosso (in due casi per componenti della panchina) e la partita termina 0-0 e in 8 contro 8

Come stabilito dalla Conmebol, l’emergenza coronavirus fermerà la Copa Libertadores. Nel derby di Porto Alegre tra Gremio e Internacional, una delle ultime gare giocate nella competizione, si è però registrata altissima tensione. Le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi, dando vita a una partita dal finale tesissimo, come raccontano le otto espulsioni totalizzate da chi era in campo e in panchina. Succede tutto al minuto 88, dopo un contrasto tra Moises e Pepé. Nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata ed è esplosa una rissa che ha coinvolto quasi tutti i giocatori e alcuni componenti dello staff tecnico. Sono volati schiaffi, calci con tanto di caccia all’uomo che si è spalmata su buona parte del terreno di gioco.

Otto espulsi, ma non è record per la Libertadores

L’arbitro argentino Fernando Rapallini, che più volte in carriera ha diretto River-Boca, è intervenuto adottando il polso duro dopo essersi consultato con il Var: i primi destinatari di cartellino rosso sono stati Luciano e Pepe del Gremio, Moises ed Edenilson (ex giocatore di Genoa e Udinese in Serie A) dell'Internacional. Riportata la calma in campo grazie all’intervento dei militari, Rapallini ha allontanato altri quattro giocatori, due per parte: Caio Henrique, Victor Cuesta, Paulo Miranda e Bruno Praxedes, questi ultimi due dalla panchina. La partita è terminata 0-0 e in 8 contro 8. Alla ripresa della Libertadores Internacional e Gremio faranno i conti con le decisioni del giudice sportivo. Il derby di Porto Alegre non entrerà però nella storia della competizione: secondo i dati Opta, infatti, il primato resta quello della partita tra Boca Juniors e Sporting Cristal del 1971, con ben 19 espulsioni.