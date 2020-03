Copa Libertadores, tripletta di Luiz Adriano con il Palmeiras

L'ex attaccante del Milan decide la vittoria del Palmeiras contro il Guaranì nella seconda giornata della fase a gironi: dal suo ritorno in Brasile ha segnato 12 reti in 24 partite, media gol superiore a quella dei tempi dello Shakhtar Donetsk

Ricordate Luiz Adriano? L'ex attaccante brasiliano del Milan, 6 reti in 36 partite ufficiali in rossonero dall'estate 2015 a gennaio 2017, sta rinascendo in patria e lo dimostra a suon di gol. Nella seconda giornata del gruppo B di Copa Libertadores, infatti, il centravanti oggi al Palmeiras ha realizzato una tripletta nella vittoria per 3-1 dei biancoverdi sul Guaranì. Tre reti messe a segno in 29 minuti, tra il 53' e l'82'. Luiz Adriano ha segnato la sua prima rete scattando sul filo del fuorigioco su cross di Bruno Henrique e superando il portiere avversario con un tunnel, anche fortunoso, prima di far gol. Il bis è arrivato al minuto 73, quando ha controllato in area di rigore il filtrante di Zé Rafael e ha battuto Servio con un diagonale di destro. Il centro del provvisorio 3-0 (la rete della bandiera del Guaranì è stata firmata dall'ex Augsburg Raul Bobadilla) è arrivata con un tap in nell'area piccola dopo una fuga di Roni.

Un gol ogni due partite: Luiz Adriano è rinato al Palmeiras

Il giocatore arrivato nel Milan all'epoca allenato da Sinisa Mihajlovic, dove faceva coppia con Bacca, sembra un lontano ricordo. Quella al Guaranì è la seconda tripletta realizzata con la maglia del Palmeiras da Luiz Adriano: la prima risaliva al 2019 nel Brasilerao contro il Fluminense. Dal suo ritorno in Brasile, risalente al 30 luglio 2019, la media gol del centravanti è di un gol ogni due gare, frutto delle 12 reti in 24 partite, superiore anche a quella che aveva in Ucraina (128 gol in 266 gare con lo Shahktar). A quasi 33 anni - li compirà il 12 aprile - l'attaccante di Porto Alegre vive una seconda giovinezza.