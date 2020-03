Keisuke Honda entra nella storia. Il trequartista giapponese, che a giugno compirà 34 anni, è diventato il primo giocatore di sempre a segnare almeno un gol in tutti i cinque continenti. Da gennaio gioca nel Botafogo e ha esordito nelle scorse ore in occasione della terza giornata del campionato Carioca contro l'Atletico Club Bangu. 1-1 il risultato finale, a sbloccare il risultato ci ha pensato proprio lui alla mezz'ora con un calcio di rigore. Il Botafogo diventa così la settima squadra con cui va in gol. Una rete, la numero 100 in carriera con i club, che ha un sapore diverso considerando anche il primato raggiunto. Un bel modo per tornare a sorridere dopo i pochi mesi trascorsi in Olanda con il Vitesse, dove ha giocato solo quattro partite. Poi un nuovo contratto di un anno e l'avventura in Brasile, che lo ha accolto fin da subito come una star. Honda ha segnato dunque ovunque, in Europa e in America, in Oceania e in Asia. Anche in Africa. Non con un club ma con la Nazionale nel Mondiale in Sudafrica nel 2010 (gol a Camerun e Danimarca)

Un lungo viaggio

Il tour mondiale di Honda ha avuto inizio in Giappone, per poi spostarsi nel 2008 al VVV Venlo, in Eredivisie. Successivamente l'avventura in Russia con il CSKA Mosca e la prima Coppa del Mondo nel 2010 in Sudafrica, dove ha segnato due gol, raggiungendo gli ottavi di finale. Un traguardo storico, che nel 2014 lo porterà ad indossare per tre anni la maglia del Milan, con cui colleziona 92 partite, 11 reti e 14 assist. Honda non si è fermato lì, perché successivamente si è spinto fino in Messico (Pachuca) e Australia (Melbourne Victory). Infine il breve ritorno in Olanda e l'arrivo in Brasile. Senza considerare le soddisfazioni con la Nazionale, con cui ha segnato 37 gol in 98 match prima dell'addio annunciato dopo i Mondiali in Russia nel 2018.