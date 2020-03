In un video postato su Instagram, il giocatore del Monaco, isolato in casa da 4 giorni, reinterpreta la famosa scena del film "Il principe cerca moglie", affacciandosi dal terrazzo e salutando il vicinato. Identica la risposta ricevuta...

E alla fine, dopo 4 giorni di isolamento, anche Cesc Fabregas non ha retto più, dando libero sfogo alla sua vena ironica. Geniale, infatti, la sua rivisitazione di una celebre scena del film “Il principe cerca moglie”, quella in cui Eddie Murphy, che interpreta il principe Akeem approdato dalla sconosciuta Zamunda nella grande New York, si affaccia dal balconcino del suo appartamentino, felice di aver appena scoperto cosa sia la "vera vita" e intenzionato a condividere tutta la sua gioia con il vicinato.



“Buongiorno miei cari vicini!”, il suo saluto regale, carico di positività, replicato da un invito poco cortese ad andare a quel paese, come a voler immediatamente riportare il principe alla dura realtà di un mondo cinico, fatto di persone incattivite dalla quotidianità e dai problemi della vita di tutti i giorni.



Scena che il “principe” Fabregas – in forza al Monaco e dunque dalla terrazza del suo lussuoso appartamento nel Principato – reinterpreta alla perfezione in un divertente video pubblicato su Instagram. “Buongiorno vicini!”, saluta a braccia aperte, ricevendo da una voce fuori campo la stessa risposta del principe Akeem e… replicando alla stessa maniera. Scambio di battute che lo costringe a constatare come la gente, dopo 4 giorni di isolamento, sia lievemente innervosita...