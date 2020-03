1/9

"Quante sono?". Innumerevoli, quasi impossibile da contarle. Anche Paulo Dybala ha messo in mostra la sua personale collezione di maglie raccolte durante la sua carriera: da quelle dei suoi connazionali, come De Paul, a quelle di altri grandi stelle che hanno ormai appeso gli scarpini al chiodo, come Ronaldinho. E in primo piano c'è quella di José Mauri che ha ringraziato la Joya e ci ha scherzato su: "Ti faccio un bonifico"



Foto Instagram @paulodybala

Dybala sfoggia collezione maglie: c'è José Mauri!