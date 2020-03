La FIFA e l'Organizzazione Mondiale della Sanità si sono unite per combattere il Coronavirus. Lo hanno fatto lanciando una nuova campagna di sensibilizzazione guidata da calciatori di fama mondiale, che chiedono a tutte le persone di tutto il mondo di seguire cinque regole chiave per fermare la diffusione della malattia, ovvero le stesse indicazioni promosse dall'OSM: lavarsi spesso le mani, tapparsi naso e bocca quando si tossisce o si starnutisce, non toccarsi il viso e restare in casa soprattutto quando non si sta bene: "Abbiamo bisogno di un lavoro di squadra per combattere la pandemia - ha dichiarato il presidente Gianni Infantino - chiedo alla comunità calcistica di tutto il mondo di unirsi a noi nel sostenere questa campagna per trasmettere ulteriormente il messaggio". Ed è così che alcuni dei più grandi giocatori del mondo, 28 per la precisione, si sono ripresi per qualche secondo mentre davano indicazioni su come comportarsi. In 13 lingue diverse, anche se l'avversario da battere è uno solo.

Da Alisson a Messi

Punti di riferimento per milioni di tifosi. Un vantaggio, quello dei campioni, che torna utile in momenti del genere, quando cioè occorre sensibilizzare in merito a qualcosa: "Per favore, lavati spesso le mani con acqua e sapone o una soluzione a base alcolica", ribadisce Alisson, portiere del Liverpool e del Brasile nominato The Best FIFA Men's Goalkeeper nel 2019. Non è l'unico numero uno che compare nel filmato, oltre a lui ci sono anche Buffon e Casillas: "Copriti naso e bocca con un gomito o un tessuto piegato quando starnutisci o tossisci", afferma Carli Lloyd, due volte vincitrice della Coppa del Mondo di calcio femminile con gli Stati Uniti, che poi ricorda di buttare immediatamente i tessuti e lavarsi le mani: "Evita di toccarti il ​​viso, in particolare gli occhi, il naso o la bocca per impedire al virus di entrare nel tuo corpo", aggiunge Messi, che non ha bisogno di tante presentazioni: "Stai ad almeno un metro di distanza dagli altri", sottolinea Han Duan, che in carriera è sceso in campo 188 volte con la Nazionale cinese: "Se non ti senti bene, resta a casa", conclude Samuel Eto’o. Nel video compaiono anche Sami Al Jaber, Emre Belözoğlu, Jared Borgetti, Sunil Chhetri, Youri Djorkaeff, Radamel Falcao, Laura Georges, Valeri Karpin, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Gary Lineker, Carli Lloyd, Mido, Michael Owen, Park Ji-sung, Carles Puyol, Célia Šašić, Asako Takakura, Yaya Touré, Juan Sebastián Verón, Sun Wen, Xavi Hernández.