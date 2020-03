Pelé, lutto in famiglia: morto a 77 anni il fratello Zoca

Grave lutto per Pelé, che ha perso il suo fratello minore a cui era molto legato. Zoca, due anni più giovane dell'ex fuoriclasse brasiliano, è morto all'età di 77 anni in un ospedale di Santos dov'era ricoverato a causa di un cancro alla prostata. Anche lui iniziò a giocare a calcio come il fratello maggiore, ma non con gli stessi risultati. Se Pelé è stato uno dei più grandi giocatori della storia, Zoca ha vestito la maglia del Santos solo per due stagioni tra il 1961 e il 1962 segnando 4 gol in 15 partite. Successivamente, però, ha deciso di smettere per seguire gli affari di famiglia. A dare l'annuncio della scomparsa di Zoca è stato lo stesso Santos sui profili social ufficiali della società. Secondo il quotidiano Folha de Sao Paulo, non è sicuro che Pelé possa essere presente alle esequie del fratello a causa delle sue condizioni di salute.