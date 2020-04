5/21

16) TOMMASO ROCCHI - GORAN PANDEV (Lazio): 27 gol in due, rispettivamente 16 e 11 reti



Ecco la prima coppia della Serie A in classifica, ma appena fuori dalla top 20 presenti anche Lucarelli-Morrone del Livorno (25 gol in due, anche se 19 del solo Lucarelli), Tavano-Almiron dell'Empoli (numeri identici a quelli della coppia precedente) e Pellissier-Amauri del Chievo (24 gol, 13 a 11 in favore di Pellissier).

LE MIGLIORI COPPIE GOL DELLA STAGIONE 2000-01