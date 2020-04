Fifa 20, i moduli migliori: video skill di Mattia Lonewolf 92 Guarracino

Conoscere pro e contro dei diversi moduli di gioco di FIFA 20 è una delle regole principali per diventare un perfetto Pro Player. Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di FIFA) vi aiuta nella scelta: i moduli sono al centro della nuova lezione della eSports Academy

Nelle scorse puntate abbiamo scoperto alcuni dei segreti più importanti dei pro player, ora andiamo invece a trattare un altro aspetto fondamentale di FIFA, ovvero i moduli.

Proprio come nel calcio reale, schierare i giocatori in campo seguendo un criterio logico vi aiuterà a giocare meglio e a portare più facilmente il risultato a casa.

Vediamo nello specifico i moduli più usati quest’anno dai Pro Players:

4-2-3-1: questo modulo è sicuramente uno dei più usati negli ultimi anni. Ha una buona copertura sul retro ma anche un attacco performante, grazie ai tre centrocampisti avanzati che permettono di attaccare nel mezzo.

4-4-2: ecco un altro modulo che ha spopolato tra i giocatori di FIFA20. Si tratta di uno dei moduli più equilibrati, garantendo una buona copertura ma allo stesso tempo un'estrema efficacia in fase offensiva, grazie alla velocità dei due esterni che di fatto si uniranno in attacco alle due punte.

4-2-2-2: altro modulo largo, usato di solito come variante offensiva del 4-2-3-1 per recuperare uno svantaggio.

4-1-2-1-2 (2): mi sono imbattuto in molti avversari che usavano questo modulo, perciò ho deciso di inserirlo nella lista. Personalmente lo sconsiglio, è molto complesso e non rende come i moduli precedenti, soprattutto quest'anno dove è molto difficile penetrare le difese centralmente.

Quelli citati sono i moduli più usati e, secondo me, più performanti in FIFA 20.



Ovviamente ogni giocatore ha i suoi moduli preferiti che rispecchiano il suo stile di gioco. Prima di competere in Weekend League, vi consiglio di testare in partite amichevoli quale sia il modulo più affine al vostro gameplay.