Fifa 20, skill e tattiche efficaci di Mattia Lonewolf 92 Guarracino

Una volta fatta chiarezza sui moduli, è arrivato il momento di parlare delle tattiche: Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di FIFA) spiega i segreti per fare la migliore scelta, in questa nuova lezione della Sky eSports Academy

Prima di scendere in campo è necessario settare un altro aspetto importante, anzi fondamentale per le dinamiche di gioco. Di cosa sto parlando? Delle tattiche!

Ancora una volta, prima dei particolari, vi consiglio di provare e riprovare in game le mie istruzioni così da capire cosa modificare qualora non riusciste ad esprimere al meglio il vostro stile di gioco. Personalmente, utilizzo formazioni ibride che andrò a cambiare durante la partita in base all’esigenza.

Non inizio mai la partita con piano di gioco equilibrato, preferisco partire con Difensiva così da studiare il mio avversario e capire quale sia il miglior modo di continuare il match.

È molto utile, infatti, decifrare lo stile di gioco dell'avversario nei primi minuti, così da attuare nel corso della partita la giusta strategia che vi permetta di sovrastarlo.

Quindi ricapitolando: piano di gioco Difensivo, modulo 4-2-3-1, come avevamo visto nella scorsa puntata, mentre le tattiche da settare sono:

Difesa

Stile: equilibrata, seppur gran parte dei pro player quest'anno usi ripiega, a me non piace molto perché vi costringerà a stringervi nella vostra area di rigore. Quindi se preferite, come me, dettare il vostro gioco anche in difesa, vi consiglio equilibrata.

Ampiezza: qui bisogna impostare tra le 5 e 6 tacche, io ne uso 6.

Profondità: per la profondità io uso 3 tacche ma possono andar bene anche 4.

Attacco

Stile: come per la difesa, anche in attacco consiglio equilibrata per un gioco vario, fatto di manovre veloci ma anche di possesso palla.

Ampiezza: in questo caso, consiglio 6 tacche.

Giocatori in area: mai come in FIFA 20, è fondamentale tener palla e farla girare finché non si trovi lo spazio giusto per penetrare la difesa. Proprio per questo consiglio 4 giocatori in area.

Angoli e Punizioni: sia per angoli che per punizioni consiglio 2 tacche. Eviterei di metterne di più, potrete subire un contropiede!

Bene, avete cominciato il match con difensiva, avete segnato e volete tenere il risultato o magari siete in svantaggio e volete tentate il tutto per tutto, bisogna cambiare piano di gioco...come?

Alla prossima puntata!