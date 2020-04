Calcio Dilettanti Piacenza, raccolti oltre 20mila euro per l'acquisto di 3 ecografi

L'iniziativa nata da due allenatori locali, Massimo Mazza e Alberto Sgorbati, ha riscontrato una grande adesione tra giocatori e società del calcio dilettantistico piacentino e non solo. Raccolti quasi 24mila euro per l'acquisto di tre ecografi portatili per l'ospedale cittadino

Anche il calcio dilettantistico scende in campo nella lotta quotidiana contro il coronavirus. In particolare quello piacentino, che grazie a un’iniziativa di due allenatori, Massimo Mazza e Alberto Sgorbati, ha raccolto quasi 24mila euro. Fondi che serviranno per acquistare tre ecografi portatili da destinare all’ospedale di Piacenza. Si tratta di strumenti di grande importanza per le ambulanze, in grado di stabilire se un paziente è affetto o meno da coronavirus prima ancora che sia trasportato in ospedale. Inoltre, altri 1800 euro andranno in beneficienza. "Siamo orgogliosi di questo risultato e vogliamo proseguire", ha commentato Mazza. È bastato che lui e il collega Sgorbiati aprissero una chat su Whatsapp e nel giro di pochi giorni c’è stato il boom di adesioni tra giocatori e società dilettantistiche di Piacenza e non solo. Di seguito tutte le informazioni per chi volesse partecipare alla donazione.