Il club francese ha deciso di aprire il suo centro di allenamento e formazione della Commanderie alle donne vittime di violenza domestica, che sono in drammatico aumento per le forzate convivenze legate all'emergenza pandemia. Una ventina di donne, alcune con i figli - hanno reso noto il club e la prefettura locale in un comunicato congiunto -, ha già potuto trovare riparo nella struttura, che ha 46 stanze e quindi può accogliere quasi un centinaio di persone. L'OM aveva già messo a disposizione delle autorità lo stadio Velodrome e il suo centro di allenamento per qualsiasi esigenza legata all'emergenza