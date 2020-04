Fifpro: "Raddoppiano depressioni tra calciatori"

Depressione tra calciatori professionisti per Coronavirus: i numeri del sindacato Fifpro

La denuncia del Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori professionisti: le forme di depressione tra calciatori sarebbero raddoppiate e le più colpite sarebbero le donne

Raddoppiano i casi di depressione tra i calciatori professionisti, per l'emergenza coronavirus, e a esser maggiormente colpite sono le donne.

E' la denuncia contenuta in una ricerca condotta dal sindacato mondiale dei giocatori prof, FifPro, in collaborazione con l'ospedale universitario di Amsterdam, arrivata alla conclusione che in media soffrono di sintomi depressivi oltre il 10% degli atleti.

Il sondaggio ha coinvolto circa 1.600 atleti di diversi paesi, dall'Europa agli Usa. Secondo i risultati, "il 22% delle donne e il 13% degli uomini ha riportato sintomi compatibili con la diagnosi di depressione". Uno stato di "ansia generalizzata" è stato segnalato dal 18% delle giocatrici e dal 16% dei giocatori intervistati.