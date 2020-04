Fifa 20, Sky Sport eCup: i risultati del terzo torneo

Il 19 Aprile 2020 si è disputata la terza delle 8 giornate-torneo dedicate alla Sky Sport eCup. Ricordiamo che i vincitori delle prime 7 giornate si sfideranno nella fase finale conquistare il titolo di campione della prima edizione della Sky Sport eCup (e non solo...).

Anche questa volta abbiamo visto sfidarsi tra loro 512 FIFA players provenienti da tutta Italia. In finale sono arrivati Riccardo Masoni (Masinho - Francia) e Andrea Cristofaro (Cristriker98 - Man UTD); conosciamoli meglio!

I finalisti

Riccardo Masoni, in arte Masinho, ha 20 anni, è uno studente di Borgo San Lorenzo (FI) ed è stato pro player del Genoa esports. Giocatore da Fifa07, è un tifoso della Roma e ha scelto la Francia (4-2-3-1). A sfidarlo Andrea Cristofaro, in arte Cristriker98: 21 anni, proveniente da Cuneo, ha iniziato giocatore con Fifa18. Tifa Juventus e gioca questo torneo col Manchester United (4-2-3-1 per la finale).

La finale

Andamento della partita assolutamente imprevedibile, con lo United che sorprende la Francia e nel primo tempo va avanti addirittura 4-0 (Bruno Fernandes, Greenwood e doppietta di Martial). Nella ripresa però eco la reazione: a 15' dalla fine segna Ben Yedder, Masinho alza un pressing feroce che produce altre due rete ma il tempo per completare al rimonta non c'è più. Finisce 4-3 per Cristriker98 che vola alla fase finale del 30 aprile.



Masinho (Francia) - Cristriker98 (Man UTD) 3-4