Morto mentre si allenava Samokhvalov del Lokomotiv Mosca: aveva 22 anni

Grave lutto per il Lokomotiv Mosca. Durante una sessione di allenamento individuale è morto Innokenty Samokhvalov, difensore classe 1997 in forze alla squadra B del club. Cresciuto nel vivaio del Lokomotiv, aveva vinto un campionato con la primavera nel 2016 e nelle ultime due stagioni era passato al Lokomotiv-Kazanka Mosca, la seconda squadra che milita nella terza divisione russa. Lascia moglie e figlio. La società ha voluto ricordarlo così: "Era una persona gentile e disponibile, un buon amico. Il Lokomotiv è scioccato per l'accaduto, è un grande dolore per la nostra famiglia. Esprimiamo condoglianze alla famiglia e ai cari di Innokenty".