Fifa 20, come recuperare i gol di svantaggio: i trucchi di Lonewolf 92

Fino al fischio finale qualsiasi rimonta è possibile. Per spuntarla è fondamentale restare calmi, tentare il tutto per tutto e poi? Fa chiarezza Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di Fifa)

Nella puntata precedente abbiamo visto come riuscire ad amministrare il vantaggio cambiando strategia, oggi invece, cambiamo totalmente direzione. Ci troviamo in svantaggio, siamo ormai a pochi minuti dalla fine, come possiamo recuperare la partita e tentare il tutto per tutto?

Scopriamolo insieme.

Il modulo che, secondo me, permette di ribaltare la situazione in campo è quello del 3-4-1-2 impostato in piano di gioco ultra offensivo.

Le tattiche da impostare sono:

DIFESA

Stile Difesa: pressing costante, bisogna recuperare il pallone ad ogni costo!

Ampiezza: la tengo comunque molto larga, 6 tacche vanno bene.

Profondità: è il momento del tutto per tutto, imposto 7 tacche.

ATTACCO

Stile Attacco: preferisco lasciare equilibrata, in molti usano manovra veloce ma personalmente non mi trovo bene, tutti i giocatori andranno ad attaccare penalizzandovi sotto l'aspetto del gioco.

Ampiezza: per il modulo ultra offensivo vi consiglio 7 tacche.

Giocatori in area: sette tacche, bisogna portare più giocatori in attacco per trovare la via del gol.

Angoli e Punizioni: stesso discorso, bisogna rischiare e portare più giocatori possibili in avanti, impostiamo 4 tacche.

Passiamo ora alle istruzioni da inserire in questo piano di gioco:

ATT: cambio solo inserisciti alle spalle, dobbiamo attaccare il più possibile.

COC: per lo stesso principio, per il centrocampista offensivo consiglio rimani in avanti.

CC: per i due centrocampisti lascio tutto predefinito tranne le intercettazioni, alle quali imposto aggressive, bisogna recuperare il pallone!

Per gli altri ruoli potete lasciate tutto predefinito.

Un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di rimanere calmi. Dobbiamo recuperare, è vero, ma affrettare le azioni vi porterà probabilmente a sbagliare e a subire un contropiede fatale.

Ci vediamo alla prossima puntata, nella quale scopriremo come comporre una rosa competitiva a seconda del vostro budget.