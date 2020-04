Sky Sport eCup: i risultati del 5° torneo

Siamo arrivati alla 5^ delle 8 giornate-torneo dedicate alla Sky Sport eCup. Ricordiamo sempre che i vincitori delle prime 8 giornate si sfideranno nella fase finale conquistare il titolo di campione della prima edizione della Sky Sport eCup (e non solo...).

Anche il quinto torneo ha visto sfidarsi tra loro 512 FIFA 20 players provenienti da tutta Italia. In finale sono arrivati Francesco Tagliaferro (Obrun2002 - PSG) e Alessandro Lamberti (Ggilbe - Francia); conosciamoli meglio!

I finalisti

Francesco Tagliaferro, in arte Obrun2002, ha 18 anni ed è uno studente di Amorosi (BN). Giocatore da Fifa13, nonchè gamer del team Exeed, è un tifoso dell'Inter ma ha scelto il Psg per giocare in questo torneo (4-4-2 il sistema di gioco per la finale). A sfidarlo Alessandro Lamberti, in arte Ggilbe: 18 anni, proveniente da Milano, ha iniziato con Fifa12. Tifa Milan e ha scelto una nazionale, la Francia, per questo torneo (4-2-3-1 in finale).

La finale

Una partita equilibratissima con un unico grande protagonista: Mbappè. Anzi 2! Quello della Francia fa doppietta, quello del Psg ne segna uno che, col vantaggio iniziale di Chupo Moting fa 2-2- nei tempi regolamentari. Nei supplementari è di Neymar il Golden Gol che regala la vittoria finale a Francesco Tagliaferro.

Obrun2002 (PSG) - Ggilbe (Francia) 3-2 (Golden Gol)