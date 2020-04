Fifa 20: creare una squadra con budget alto. VIDEO

Facciamo un passo avanti con Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di Fifa): dopo aver visto i trucchi per costruire un team con budget base puntiamo ancora più in alto, mettendo Messi nel mirino...

Nella scorsa puntata vi avevo anticipato alcune tecniche per incrementare il vostro budget e acquistare i giocatori più performanti di FUT. In questa puntata vi svelerò delle formazioni di fascia media, con le quali però, molti pro player hanno ottenuto il verificato! Ovviamente porteremo avanti molti dei giocatori acquistati nella scorsa puntata per la rosa di fascia bassa, ma andremo a modificare qualche giocatore così da renderla più forte.

Per la squadra da 1 Milione, cambieremo in difesa Éder Militão con Clement Leglet.

Il difensore del Barcellona, pur mantenendo una buona fisicità, è molto veloce per essere un centrale ed inoltre vi farà intesa con l'altro francese Raphael Varane.

La coppia Varane-Lenglet è davvero strabiliante, tenetevela stretta finché non avrete le risorse economiche per acquistare Van Dijk–Ferdinand.

A centrocampo, invece, l'unico cambio che andremo ad effettuare sarà Anthony Martial al posto di Felipe Anderson.

Passando all’attacco, inseriremo al fianco di Antoine Griezmann, Heung Min Son.

L'attaccante del Tottenham è davvero molto forte e completo, provare per credere.

Salendo un po' con il budget, la nostra rosa subirà ulteriori modifiche: la difesa come vi dicevo prima è molto forte per un budget medio, quindi la lasceremo invariata.

Al centrocampo sostituiremo Frankie De Jong con la sua versione IF, se già nella versione base è un ottimo giocatore, provate ad immaginarlo migliorato.

Come esterno sinistro Sadio Mane, uno dei giocatori più veloci ma allo stesso tempo fisici, di FIFA20.

Sulla fascia destra, invece, fa il suo esordio in rosa un vero big, di chi sto parlando?

Chi se non lui, La Pulga, il numero 10 del Barcellona, Leo Messi! Non servono descrizioni, stiamo parlando di un talento puro, al quale andremo ad affiancare Aguero che ci farà intesa anche con Mane.

A questo punto, con Aguero, Messi, Son e Mane, ci troveremo 4 giocatori che possono coprire tutti i ruoli offensivi, divertitevi a cambiargli ruolo e trovare la formazione migliore per le vostre esigenze.

Pronti per le rose di fascia alta?

Ci vediamo alla prossima puntata!