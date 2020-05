Ceferin: "Fiducioso che la Germania sia l'esempio"

Il calcio riparte, almeno in Germania, con la Bundesliga che dal 16 maggio tornerà in campo per la 26^ giornata di campionato. Sull'importante traguardo centrato dalle autorità tedesche, è intervenuto anche Alexander Ceferin: "Una grande notizia", le dichiarazioni del presidente della Uefa. "Si tratta di un passo gigantesco per riportare ottimismo nelle vite della gente. La ripresa della Bundesliga è il risultato del dialogo costruttivo e della pianificazione attenta tra calcio e politica". Poi il messaggio per le altre federazioni: "Ho fiducia che la Germania sarà un esempio brillante per tutti noi su come riportare il calcio, le sue emozioni e la sua imprevedibilità, nelle nostre vite. Auguro ogni successo a tutte le persone coinvolte".