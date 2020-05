Flamengo: 3 calciatori positivi, ma senza sintomi

Gli esami che il Flamengo ha condotto sui propri tesserati hanno fatto emergere 38 positivi al Covid-19 su 293 persone, circa il 13% dei dipendenti, tra cui tre calciatori della prima squadra. A comunicarlo è il club brasiliano, con una nota sul proprio sito ufficiale: "Per garantire la massima sicurezza degli atleti, è stata effettuata un'ampia mobilitazione per eseguire i test sul coronavirus. Tra il 30 aprile e il 3 maggio sono state esaminate 293 persone, riuscendo a raggiungere tutti i dipendenti e molti membri delle famiglie dei calciatori. Dei 293 esaminati, 38 sono risultati positivi senza sintomi. Inoltre undici persone avevano precedentemente avuto contatti con il virus senza mostrare sintomi e avevano quindi degli anticorpi. Dei 38 positivi, tre sono calciatori della prima squadra. Tutti i positivi saranno messi in quarantena e seguiremo quotidianamente l'evolversi dei casi".