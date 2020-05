In Corea del Sud è tornato il calcio. Il paese, dopo aver gestito bene l'emergenza Coronavirus, ha dato il via libera al campionato nazionale, che sarebbe dovuto cominciare lo scorso febbraio. Dopo mesi e mesi di allenamento, dunque, la K-League è scesa in campo per la prima giornata e c'è stato subito un gol spettacolare. E' successo tutto nella vittoria per 3-1 del Gangwon sull’FC Seoul. Siamo ai minuti finali, manca davvero poco al 90' e il punteggio è bloccato sull'1-1. Dopo un tentativo degli ospiti, la squadra di casa riparte in contropiede. La palla termina a sinistra fra i piedi di Seung-Dae Kim, che al centro dell'area trova Cho Jae-wan, bravissimo nel segnare un gran gol con un colpo di tacco al volo. Una prodezza pura in un contesto assolutamente atipico, con guanti e mascherine in panchina, niente strette di mano e spalti vuoti. La stagione è cominciata così nel migliore dei modi per l'esterno sinistro classe 1995, che ha portato la sua squadra alla vittoria nella partita di esordio. Un minuto dopo, all'86', è arrivata anche la rete del definitivo 3-1.