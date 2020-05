Robert Lewandowski è sicuramente uno degli attaccanti migliori del mondo (per alcuni in questo momento addirittura il più forte in assoluto) e si prepara a tornare in campo insieme al suo Bayern, impegnato domenica contro l'Union Berlino. Il polacco ha 31 anni e tanti duelli alle spalle, compresi quelli con Messi e Cristiano Ronaldo. Nella sua lista dei 5 numeri 9 più forti in circolazione, tuttavia, non rientrano nè l'argentino nè il portoghese. Una novità assoluta non vederli in queste speciali classifiche, ma nella lista che la punta del Bayern ha stilato in un'intervista esclusiva alla Bild ci sono altri nomi: "Se parliamo soltanto di numeri nove, allora direi Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Agüero e Kylian Mbappé". Stelle, campioni. Chissà che un domani non possa aggiungersi anche Erling Haaland, suo rivale con il Borussia Dortmund: "Ha un potenziale enorme, ma anche tanto tempo - ha spiegato - non voglio mettergli pressione con le mie parole. Lavorando duro, potrà sicuramente migliorare. Cosa gli consiglierei? Di restare il più a lungo possibile in Germania prima di compiere il passo successivo".

Il duello con Immobile

Prima che il Coronavirus fermasse tutto e tutti, Robert Lewandowski si stava rendendo protagonista di un'altra stagione super: 39 gol in 33 partite, ad una sola rete di distanza rispetto al bottino finale dell'annata precedente. Un cammino impressionante, che gli stava permettendo di lottare per il primo posto nella classifica della Scarpa d'Oro. 50 i punti collezionanti grazie ai 25 gol segnati in Bundesliga (11 in 6 partite in Champions!), dietro solo a Ciro Immobile a quota 54, con l'attaccante della Lazio fino ad ora inarrestabile.