LUCIANO GALLETTI - Tra i tanti "nuovi Maradona", per un breve periodo, ci fu anche lui. Classe 1980, in carriera vestì anche la maglia azzurra del Napoli: sei i mesi in quella che fu la casa di Maradona, 11 presenze e 2 gol in B. Attaccante prima e esterno di centrocampo poi. In carriera giocherà anche per Zaragoza e Atletico, chiudendo in Grecia ma siglando appena tre gol con l'albiceleste.