In occasione della giornata che Sky Sport dedica al campione argentino, che si chiuderà con lo speciale appuntamento "Federico Buffa presenta Maradona by Kusturica" (in programma alle 22.30 su Sky Sport Uno e disponibile anche on demand), ripercorriamo la storia dei giocatori che sono stati 'ribattezzati' Maradona in varie zone del mondo

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA