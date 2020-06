Fisco spagnolo denuncia Ancelotti: "Evaso 1 mln"

La Procura della Provincia di Madrid ha denunciato Carlo Ancelotti per evasione fiscale. Come si legge nelle comunicazioni ufficiali, infatti, l'attuale manager dell'Everton avrebbe commesso due reati nei confronti del Ministero del Tesoro spagnolo nel periodo in cui è stato, tra il 2013 e il 2015, allenatore del Real Madrid, non versando oltre un milione di euro al fisco spagnolo. Nel dettaglio, il mister emiliano avrebbe regolarmente pagato le tasse per ciò che riguarda il compenso ricevuto dal club Blancos ma non per i suoi diritti d'immagine. Secondo l'accusa, Ancelotti "con l'intenzione di eludere irragionevolmente i suoi obblighi nei confronti del fisco" avrebbe utilizzato una rete complessa di società al fine di impedire all'Agenzia delle Entrate di conoscere il beneficiario dei compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine, in modo tale che né lui né nessuna delle suddette società - alcune con sede in paradisi fiscali - avrebbero dovuto pagare le tasse per gli importi elevati ricevuti.