Il campionato russo è ripreso dopo la pausa causata dal coronavirus. Si è giocata la 23^ giornata, contraddistinta però da un brutto episodio. Come comunicato dalla stessa RFU (la Russian Football Union) il CSKA Mosca è stato multato di 100.000 rubli (circa 1287 euro) dopo che alcuni suoi tifosi hanno indirizzato insulti razzisti a Malcom, ala brasiliana dello Zenit San Pietroburgo. L'ex Barcellona è stato preso di mira da un piccolo gruppo di sostenitori, soprattutto in occasione del gol segnato (Lo Zenit ha travolto il Cska per 4-0, Malcom è stato decisivo con una doppietta).