Corea del Sud, ok al pubblico agli eventi sportivi

Torna il pubblico alle manifestazioni sportive in Corea del Sud. L’annuncio è arrivato direttamente dal ministro della Sanità coreano Park Neung-hoo: "Adotteremo misure graduali per consentire la partecipazione degli spettatori". Non sono stati specificati ulteriori dettagli, ma per quanto riguarda il baseball gli impianti vanno verso il riempimento del 30%, nonostante il paese sia tornato a registrare decine di contagi quotidianamente nella zona della capitale Seul.