Cina, ufficiale: campionato al via il 25 luglio

Adesso è ufficiale. Il campionato cinese di calcio comincerà il 25 luglio. A più di cinque mesi dalla data originariamente fissata (il 22 febbraio) e poi rinviata a data da destinarsi causa pandemia, il calcio torna protagonista nel Paese. Lo ha annunciato la Federazione cinese, dopo che la notizia era attesa da giorni.

Si ripartirà con i campioni del Guangzhou Evergrande, allenati da Fabio Cannavaro, a difendere il titolo. Ma non tutto sarà come prima. La Federazione stessa ha spiegato che per motivi sanitari le 16 squadre della Super League verranno divise in due gruppi e giocheranno solo in due sedi: a Dalian e Suzhou. Le prime quattro di ogni gruppo avanzeranno alla fase successiva, mentre le ultime quattro lotteranno per evitare la retrocessione. Non è stato specificato però se gli incontri avverranno in presenza di pubblico o a porte chiuse. Resta poi calda la questione degli stranieri e della loro possibilità di unirsi ai club, viste le fortissime limitazione all'entrata nel Paese. Fissata una prima finestra di mercato dal 2 al 29 luglio.

Al netto di tutto, resta comunque la bella notizia del via del torneo. Dopo il campionato di basket (Cba), prima grande competizione sportiva professionale a riprendere il 20 giugno scorso a porte chiuse, tocca al calcio. Un altro segnale di un ritorno alla normalità.